Vergunning verleend voor carport aan Vogelkerslaan in Vught

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor de bouw van een carport bij een woning aan de Vogelkerslaan.

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De vergunning betreft het adres Vogelkerslaan 3 in Vught. Het gaat om het bouwen van een carport bij een bestaande woning. De aanvraag heeft dossiernummer Z26 – 311680.

De vergunning is op 26 augustus 2026 verzonden. Dit betekent dat de bouwplannen vanaf die datum officieel zijn goedgekeurd door de gemeente.