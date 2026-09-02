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Vergunning verleend voor carport aan Vogelkerslaan in Vught
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:06
Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor de bouw van een carport bij een woning aan de Vogelkerslaan.
De vergunning betreft het adres Vogelkerslaan 3 in Vught. Het gaat om het bouwen van een carport bij een bestaande woning. De aanvraag heeft dossiernummer Z26 – 311680.
De vergunning is op 26 augustus 2026 verzonden. Dit betekent dat de bouwplannen vanaf die datum officieel zijn goedgekeurd door de gemeente.
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