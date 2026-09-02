Pluimveebedrijf in Rucphen wil bestaande situatie aanpassen

Pluimveebedrijf en Eierhandel de Heer B.V. in Rucphen heeft een aanvraag ingediend om de bestaande pluimveehouderij aan de Schijfse Vaartkant te wijzigen. De gemeente heeft een ontwerpbeschikking opgesteld die vanaf vandaag ter inzage ligt.

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De aanvraag werd op 14 augustus 2025 ingediend en betreft een wijziging in de milieubelastende activiteiten van het bedrijf. Het gaat om aanpassingen binnen de veehouderij, die volgens de gemeente Rucphen een omgevingsvergunning vereisen.

De ontwerpvergunning en alle bijbehorende stukken zijn vanaf woensdag 2 september 2026 tot en met vrijdag 14 oktober 2026 in te zien bij de gemeente Rucphen. De precieze locatie en tijden voor inzage staan vermeld op de gemeentelijke website. Ook digitaal zijn de documenten beschikbaar via het online publicatieblad.