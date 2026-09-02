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Burendag 2026: Wegafsluiting in Oisterwijk
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:07
De Laan van KVL in Oisterwijk wordt tijdelijk afgesloten voor Burendag 2026.
In Oisterwijk wordt de Laan van KVL tussen huisnummer 5 en 11 afgesloten van zaterdag 26 september 2026 twaalf uur ’s middags tot zondag 27 september 2026 twaalf uur ’s middags. Dit gebeurt vanwege de viering van Burendag 2026.
Tijdens de afsluiting is de weg alleen toegankelijk voor voetgangers. Andere verkeersdeelnemers moeten tijdelijk een alternatieve route nemen.
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