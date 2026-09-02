Burendag 2026 op 26 september in Oisterwijk

De burgemeester van Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor Burendag 2026. Het evenement vindt op 26 september plaats aan de Laan van KVL, tussen huisnummer 5 en 11, en duurt van 14.30 uur tot één uur ’s nachts.

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Burendag 2026 wordt gehouden op zaterdag 26 september aan de Laan van KVL in Oisterwijk. Het evenement start om half drie ’s middags en loopt door tot één uur ’s nachts. De vergunning hiervoor is op 24 augustus verleend door de burgemeester van de gemeente.

Met deze evenementenvergunning is de organisatie vrij om de festiviteiten te organiseren op de genoemde locatie. Het evenement richt zich op het versterken van de buurtbanden en het samenbrengen van bewoners uit de omgeving.