Advertentie
Melding brandveilig gebruik hotel/restaurant Jambon in Uden
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:07
Hotel/restaurant Jambon in Uden heeft een melding gedaan voor brandveilig gebruik. De gemeente heeft deze melding op 31 augustus geaccepteerd.
Op 18 augustus 2026 heeft de gemeente een melding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van hotel/restaurant Jambon aan het Lieve Vrouwenplein 15 in Uden. Deze activiteit valt onder meldingen waarvoor geen vergunning nodig is.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer 65961-2026 en door de gemeente geaccepteerd op 31 augustus 2026. Tegen deze acceptatie kan geen bezwaar worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie