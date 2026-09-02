Horecavergunning verleend aan Take a Burger in Uden

Take a Burger Uden BV aan de Marktstraat heeft een horecavergunning gekregen. Het besluit is op 26 augustus 2026 door de burgemeester van Maashorst vastgesteld en verzonden.

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De horecavergunning voor Take a Burger Uden BV is verleend op basis van de Algemene plaatselijke verordening Maashorst en de Alcoholwet. Het horecabedrijf is gevestigd aan Marktstraat 53 in Uden.

De vergunning werd officieel vastgesteld en verzonden op 26 augustus 2026. Dit betekent dat het bedrijf aan de wettelijke eisen voldoet om alcohol te schenken en horeca-activiteiten uit te voeren op deze locatie.