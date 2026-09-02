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Beslistermijn omgevingsvergunning in Schaijk verlengd
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:08
De gemeente Landerd heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning in Schaijk verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het uitbreiden van een woning aan De Donk 20. De afhandeling wordt met maximaal zes weken uitgesteld.
Het verlengingsbesluit voor de aanvraag met dossiernummer 57444-2026 is op 31 augustus verzonden. De aanvraag betreft bouwactiviteiten, zowel volgens het omgevingsplan als technische aspecten.
De gemeente benadrukt dat het besluit alleen ter kennisgeving dient en niet ter inzage ligt. Tegen deze verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt.
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