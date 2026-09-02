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Vlooienmarkt in Riethoven verplaatst naar 13 september
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:08
De vlooienmarkt in Riethoven wordt gehouden op zondag 13 september 2026. Bezoekers zijn welkom van elf uur 's ochtends tot twee uur 's middags in sporthal De Kemphaan.
VC Riethoven heeft de datum voor de vlooienmarkt gewijzigd naar 13 september. Het evenement vindt plaats in sporthal De Kemphaan, gelegen in Riethoven. De tijden blijven ongewijzigd: van elf uur 's ochtends tot twee uur 's middags.
De gemeente Bergeijk heeft de melding goedgekeurd, waardoor de activiteit mag doorgaan. Het gaat om een evenement dat wordt georganiseerd op Vlasstraat 6 in Riethoven. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze melding is niet mogelijk.
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