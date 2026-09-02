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Veldje bij kiosk in Riethoven gebruikt voor burendag

Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:09

Op 26 september 2026 wordt het veldje bij de kiosk aan de Willibrordusstraat in Riethoven gebruikt voor burendag. De gemeente Bergeijk heeft de melding hierover goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De activiteit betreft het gebruik van openbare ruimte en is door de gemeente Bergeijk beoordeeld als in orde. Hierdoor mag de burendag plaatsvinden zoals gepland.

De melding werd op 24 augustus 2026 ingediend en heeft zaaknummer 17248070. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze melding is niet mogelijk.

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