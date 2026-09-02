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Dagwandeltocht start in Eersel en komt door Bergeijk
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:09
Op 15 november vindt een dagwandeltocht plaats vanuit De Keizer in Eersel. De route loopt door Bergeijk.
De gemeente Bergeijk heeft een melding goedgekeurd voor het gebruik van openbare ruimte tijdens een dagwandeltocht. Deze tocht start bij De Keizer in Eersel en heeft op woensdag 15 november 2026 een doorkomst door Bergeijk.
De melding werd op 24 augustus ontvangen en is inmiddels gecontroleerd en akkoord bevonden. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze melding is niet mogelijk.
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