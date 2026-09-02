Verbouwing woning Nieuwstraat Bergeijk goedgekeurd

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het verbouwen van een woning aan de Nieuwstraat 42. Het besluit is op 31 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het verbouwen van een woning op het adres Nieuwstraat 42 in Bergeijk. Het gaat om zowel het omgevingsplan als technische aspecten van de bouw.

Met het versturen van het besluit op 31 augustus is de vergunning officieel verleend. Daarmee kan de eigenaar starten met de geplande werkzaamheden. Een eventuele bezwarenperiode begint op de dag na verzending en duurt zes weken.