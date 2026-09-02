Melding aanleg bodemenergiesysteem bij Schoolstraat in Riethoven

Bij Schoolstraat 38a in Riethoven wordt een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. Bergmans Grondboringen B.V. heeft hiervoor op 27 augustus een melding ingediend bij de gemeente Bergeijk.

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Bergmans Grondboringen B.V. gaat een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen bij Schoolstraat 38a in Riethoven. Dit systeem gebruikt de bodem om energie op te slaan en terug te winnen, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling.

De melding is op 27 augustus 2026 gedaan en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat het puur om een kennisgeving gaat en dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Het verzoek heeft het kenmerk Z-2026-013777.