Herdenking bevrijding Baarle gepland op 4 oktober

Op woensdag 4 oktober wordt in Baarle-Nassau de bevrijding herdacht. De herdenking vindt plaats van tien uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags op verschillende locaties in het dorp.

Gevonden voor jou

De herdenking van de bevrijding zal plaatsvinden op meerdere straten in Baarle-Nassau, waaronder de Kerkstraat, Desiree Geeraertstraat, Nieuwstraat, Chaamseweg, Singel en Molenstraat.

Tijdens het evenement wordt stilgestaan bij de bevrijding van het dorp en de betekenis daarvan. De organisatie heeft een vergunning aangevraagd voor het gebruik van deze locaties op 4 oktober.