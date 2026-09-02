Feesttent bij kermis Diessen krijgt vergunning

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor een feesttent bij de kermis in Diessen. Het evenement vindt plaats van vrijdag 4 september tot en met dinsdag 8 september 2026 op en nabij de Gildeweide.

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Het feest in de tent mag op vrijdag, zaterdag en zondag duren van twee uur ’s middags tot twee uur ’s nachts. Op maandag en dinsdag eindigt het feest om één uur ’s nachts. Tijdens de kermis mogen zwakalcoholhoudende dranken worden geschonken en is er toestemming voor versterkte (live)muziek.

Voor zondag 6 september geldt een speciale regel: tijdens de kerkdiensten mag er geen versterkte muziek te horen zijn. Deze regel is vastgelegd in de Zondagswet. De vergunning is op 31 augustus 2026 verzonden en heeft zaaknummer 1064762.