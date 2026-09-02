Verbouwing en dakopbouw woning aan Alphenseweg in Gilze

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor een verbouwing van een woning en het plaatsen van een dakopbouw aan de Alphenseweg in Gilze.

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Op het adres Alphenseweg 16 A in Gilze mag de woning verbouwd worden en komt er een dakopbouw aan de achterzijde. Het besluit is op 31 augustus 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen.

Met de dakopbouw kan de woning aan de Alphenseweg worden uitgebreid, wat zorgt voor extra woonruimte. De vergunning is onderdeel van de regels rondom bouwen en verbouwen in de gemeente.