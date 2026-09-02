Monumentale woning in Heusden mag tijdelijk recreatieve verblijfsplek worden

De gemeente Heusden heeft toestemming gegeven om een monumentale woning aan de Engstraat tijdelijk als gastenverblijf te gebruiken. Het gaat om maximaal drie jaar.

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Op 24 augustus heeft de gemeente Heusden een vergunning verleend voor het kort verhuren van een monumentale woning aan de Engstraat 2. De woning mag op de eerste en tweede verdieping gebruikt worden als recreatieve verblijfsplek. Dit is toegestaan voor een periode van maximaal drie jaar.

De vergunning wijkt af van de regels in het Omgevingsplan. Het besluit is bekend onder nummer 2216784 en op dezelfde dag verzonden naar de betrokkenen.