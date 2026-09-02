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Bruiloft met geluidontheffing bij Tuincafé in Berlicum

Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:11

Tuincafé De Witte Zwaan in Berlicum heeft toestemming gekregen om een bruiloft te organiseren met een ontheffing van het geluid. Het feest vindt plaats op vrijdag 4 september vanaf acht uur ’s avonds tot zaterdag 5 september één uur ’s nachts.

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De festiviteit wordt gehouden aan de Hoogstraat 30 in Berlicum en valt onder een incidentele vergunning volgens de Algemene plaatselijke verordening van Sint-Michielsgestel. Bij deze ontheffing is het toegestaan om af te wijken van de normale geluidsregels.

Met deze vergunning kan Tuincafé De Witte Zwaan een feest organiseren dat buiten de gebruikelijke geluidsnormen valt. Dit soort aanvragen is bedoeld voor speciale gelegenheden, zoals bruiloften, en moet vooraf worden goedgekeurd.

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