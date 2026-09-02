Container geplaatst in Dongen, geen vergunning nodig

Van 31 augustus tot 7 september wordt een container geplaatst bij het Fagotpad in Dongen. Dit is gemeld bij de gemeente en vergunningsvrij.

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Op 28 augustus heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen voor het plaatsen van een container in een parkeervak nabij het Fagotpad. De container zal daar staan van 31 augustus tot 7 september. Omdat het om opslag van roerende zaken gaat, is geen vergunning nodig.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001364. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn.