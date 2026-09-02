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Container geplaatst in Dongen, geen vergunning nodig
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:11
Van 31 augustus tot 7 september wordt een container geplaatst bij het Fagotpad in Dongen. Dit is gemeld bij de gemeente en vergunningsvrij.
Op 28 augustus heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen voor het plaatsen van een container in een parkeervak nabij het Fagotpad. De container zal daar staan van 31 augustus tot 7 september. Omdat het om opslag van roerende zaken gaat, is geen vergunning nodig.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001364. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn.
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