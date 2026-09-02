Container tijdelijk geplaatst op Piccolopad in Dongen

Van 19 oktober tot 2 november wordt een container geplaatst op Piccolopad in Dongen.

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Tussen 19 oktober en 2 november 2026 zal op het Piccolopad 14 in Dongen een container worden geplaatst voor het opslaan van goederen. Deze melding is op 29 augustus geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001367.

Omdat voor deze activiteit geen vergunning nodig is, zijn er geen mogelijkheden om bezwaar te maken of een reactie in te dienen. De container wordt tijdelijk geplaatst en is bedoeld voor opslag van roerende zaken.