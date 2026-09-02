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Containers geplaatst in Dongen van 5 tot 18 oktober
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:12
Van 5 tot 18 oktober worden twee containers geplaatst op Hogekant 14 in Dongen.
Op Hogekant 14 in Dongen worden tijdelijk twee containers neergezet. De gemeente heeft hiervoor op 28 augustus 2026 een melding ontvangen. Het gaat om opslag van roerende zaken en er is geen vergunning nodig voor deze activiteit.
De containers blijven staan van 5 tot en met 18 oktober 2026. Omdat de melding vergunningsvrij is, zijn bezwaarprocedures niet mogelijk. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001366.
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