Waalwijk geeft groen licht voor verbouwing naar woningen en bedrijfsruimtes

Het college van Waalwijk heeft besloten een vergunning te verlenen voor de verbouwing van een pand aan de St. Antoniusstraat naar twee woningen en twee bedrijfsruimtes.

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Het pand op de St. Antoniusstraat 13 in Waalwijk wordt verbouwd naar twee woningen en twee bedrijfsruimtes. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor op 27 augustus 2026 een omgevingsvergunning verleend. De vergunning dekt zowel technische bouwwerkzaamheden als aanpassingen die afwijken van het huidige omgevingsplan.

Belangrijke documenten en details over het besluit zijn in te zien, maar hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk. Deze afdeling is bereikbaar via het algemene telefoonnummer.