Buurtborrel Besouw 2026 in Goirle op 19 september

Op 19 september wordt in Goirle de Buurtborrel Besouw 2026 georganiseerd. Het evenement vindt plaats van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds bij de fabriekspijp in de omgeving van Besouw – Keper.

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De melding van dit kleinschalige evenement is op 23 augustus ontvangen door de burgemeester. Bij een klein evenement kan de burgemeester binnen zeven dagen na ontvangst besluiten het te verbieden, als er een risico is voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu.

De Buurtborrel Besouw 2026 is een informele bijeenkomst voor buurtbewoners en wordt gehouden op een bekende locatie in Goirle. Vooralsnog is dit een kennisgeving en zijn er geen verdere beperkingen of bezwaren aangekondigd.