Ton Beks B.V. meldt gebruik van grond in Beek en Donk

Bij Lagedijk in Beek en Donk heeft Ton Beks B.V. een melding gedaan voor het gebruik van grond om een landbouwperceel te egaliseren.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft op 25 augustus 2026 een melding ontvangen van Ton Beks B.V. Het bedrijf wil bij Lagedijk een landbouwperceel egaliseren door grond toe te passen. Dit proces, ook wel 'toepassen van grond' genoemd, houdt in dat grond wordt gebruikt om het terrein vlak te maken.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is enkel een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. De gemeente heeft het zaaknummer ZOL-2026-000743 aan de melding gekoppeld.