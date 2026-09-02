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Kabel- en leidingwerkzaamheden toegestaan in Hoogerheide

Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:13

In Hoogerheide is toestemming verleend voor kabel- en leidingwerkzaamheden bij Vossenweg 1.

Gevonden voor jou

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning afgegeven voor werkzaamheden aan kabels en leidingen bij Vossenweg 1 in Hoogerheide. Deze vergunning is op 21 augustus 2026 verzonden.

Het gaat om nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water of andere technische infrastructuur. De werkzaamheden kunnen impact hebben op het gebied rondom het adres. Meer details over het werk zijn niet bekendgemaakt.

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