Kabel- en leidingwerkzaamheden bij Nieuwe Dijk in Ossendrecht

In Ossendrecht zijn kabel- en leidingwerkzaamheden vergund voor Nieuwe Dijk 4. Het besluit is op 24 augustus 2026 verzonden door de gemeente Woensdrecht.

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De werkzaamheden aan Nieuwe Dijk 4 in Ossendrecht omvatten het aanleggen of verplaatsen van kabels en leidingen. Dit soort nutsvoorzieningen is belangrijk voor het verbeteren of onderhouden van de infrastructuur.

De vergunning voor deze werkzaamheden is verstrekt door burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Het besluit werd op 24 augustus 2026 verzonden. De exacte planning van de werkzaamheden is niet vermeld.