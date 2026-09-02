Kabel- en leidingwerkzaamheden bij Armendijk in Ossendrecht

Er is toestemming verleend voor kabel- en leidingwerkzaamheden bij Armendijk 3 in Ossendrecht. Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden door de gemeente Woensdrecht.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden hebben betrekking op het aanleggen of aanpassen van nutsvoorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit. Deze voorziening is noodzakelijk om infrastructuur in het gebied te verbeteren.

De locatie Armendijk 3 ligt in Ossendrecht, een dorp in de gemeente Woensdrecht. Het besluit over de werkzaamheden is op 21 augustus verzonden. Verdere details over de planning en uitvoering zijn niet vermeld.