Kabel- en leidingwerkzaamheden bij Zandfort 17 in Hoogerheide

In Hoogerheide is toestemming gegeven voor het aanleggen van kabels en leidingen bij Zandfort 17. De vergunning werd op 24 augustus 2026 verzonden.

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De werkzaamheden bij Zandfort 17 in Hoogerheide omvatten het leggen en aanpassen van kabels en leidingen. Dit soort werkzaamheden is nodig om bijvoorbeeld telecomverbindingen te verbeteren.

De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Woensdrecht en op 24 augustus verzonden. Het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden is 4631 RK, Hoogerheide.