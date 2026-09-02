Nieuwe inrit aangelegd aan Aanwas 14a in Ossendrecht

Bij een woning aan de Aanwas 14a in Ossendrecht is een vergunning verleend voor het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit. Het besluit is op 27 augustus 2026 verzonden.

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De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit bij het adres Aanwas 14a in Ossendrecht. Het besluit hierover is op 27 augustus 2026 naar de aanvrager verzonden.

De vergunning valt onder de Omgevingswet en is afgehandeld volgens de gebruikelijke procedure. Het biedt de mogelijkheid om de toegang tot het terrein te verbeteren. Voor de betrokkenen betekent dit dat de werkzaamheden aan de inrit binnenkort kunnen starten.