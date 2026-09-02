Gildedag in Ledeacker krijgt groen licht voor 13 september

De Gildedag in Sint Anthonis en Ledeacker heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op woensdag 13 september 2026 op het sportpark aan Kerkveld in Ledeacker.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 27 augustus 2026 besloten een vergunning te verlenen voor de Gildedag. Dit traditionele evenement wordt georganiseerd op het sportpark aan Kerkveld in Ledeacker.

Met het besluit is de weg vrij voor de festiviteiten, waarbij de lokale gildes centraal staan. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00003660.