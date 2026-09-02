Brandwerende scheidingswand aangevraagd in Overloon

In Overloon is een vergunning aangevraagd voor een brandwerende scheidingswand. Het gaat om een technische bouwactiviteit aan de Museumlaan. De aanvraag is op 30 augustus ontvangen.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een brandwerende scheidingswand aan Museumlaan 30 in Overloon. Deze aanvraag werd ingediend op 30 augustus 2026.

De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00005731.