Parkeerplaatsen Kerkstraat Haps mogelijk omgezet naar tuin

In Haps is een aanvraag gedaan om parkeerplaatsen aan de Kerkstraat te veranderen in een tuin. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 30 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een perceel aan de Kerkstraat 27 in Haps. De aanvraag omvat werkzaamheden zoals het aanleggen of aanpassen van een uitweg. Het dossier heeft zaaknummer Z2026-00005727.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.