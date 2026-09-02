Gevelisolatie en nieuwe gevelsteen aangevraagd in Sint Anthonis

In Sint Anthonis is een aanvraag ingediend voor gevelisolatie en het vervangen van een gevelsteen aan de Breestraat 3B. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 30 augustus ontvangen.

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De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit en zal volgens de gebruikelijke procedure worden beoordeeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft een beslistermijn van acht weken, die kan worden verlengd tot maximaal veertien weken.

De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00005732. Het gaat om het isoleren van de gevel en het vervangen van een gevelsteen aan het pand op de Breestraat 3B in Sint Anthonis.