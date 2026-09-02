Nieuwbouwwoning gepland aan Brakelingsestraat in Oeffelt

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwbouwwoning aan de Brakelingsestraat 4 in Oeffelt. De aanvraag is op 28 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een nieuw te realiseren woning op kavel 512. De aanvraag bevat een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag. Als nodig kan deze termijn worden verlengd tot veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een verlenging van de termijn is niet mogelijk.