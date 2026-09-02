Gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd in Escharen

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren aan Rondom de Kerk in Escharen. Het parkeerbord wordt gekoppeld aan een kenteken.

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De gehandicaptenparkeerplaats is aangevraagd door een inwoner die vanwege een fysieke beperking dichtbij de woning moet kunnen parkeren. Door de hoge parkeerdruk in de straat was dat vaak lastig.

De aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart en voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gereserveerde parkeerplek. Het besluit is genomen in overleg met de politie Oost-Brabant, die positief heeft geadviseerd.

Het verkeersbesluit zorgt ervoor dat de bewoner gegarandeerd kan parkeren en zo deel kan blijven nemen aan het maatschappelijk leven. De gemeente plaatst hiervoor een E6-parkeerbord met een onderbord waarop het kenteken vermeld staat.