Intocht Sinterklaas in Heesch gepland op 15 november

In Heesch is een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning. Het gaat om de intocht van Sinterklaas op 15 november 2026 bij De Misse.

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Op 21 augustus 2026 heeft de gemeente Bernheze een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Deze vergunning is bedoeld voor de intocht van Sinterklaas op zaterdag 15 november 2026. De locatie voor het evenement is De Misse 2, in Heesch.

De stukken die bij de aanvraag horen, kunnen zes weken lang op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch. Voor actuele openingstijden kun je de webpagina van de gemeente raadplegen.