Groot Aogs Dorpsfeest met vergunning op Haagsemarkt Breda

De Haagsemarkt en Dorpswei in Breda zijn op 5 september het toneel van het Groot Aogs Dorpsfeest. Het evenement mag plaatsvinden van tien uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Breda heeft op 31 augustus een evenementenvergunning verleend voor het Groot Aogs Dorpsfeest. Het feest wordt gehouden op de Haagsemarkt in Princenhage en de Dorpswei/Dreef.

Het dorpsfeest biedt bezoekers een dag vol activiteiten en gezelligheid. De vergunning geeft toestemming voor het evenement op zaterdag 5 september 2026, van tien uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds.