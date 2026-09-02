Advertentie
Breda breidt woonwagenlocatie uit met vier extra standplaatsen
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:18
De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor vier extra woonwagenstandplaatsen aan de Emerweg. Dit project omvat zowel het gebruik van de gronden als de bouw van de woningen.
Op 31 augustus heeft Breda toestemming gegeven voor het realiseren van extra woonwagenstandplaatsen aan de Emerweg. Het gaat om een opvolgende aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er een aanvullende vergunning nodig was om het project te kunnen starten.
De nieuwe standplaatsen maken deel uit van een plan om het gebruik van de gronden aan te passen en de benodigde woningen te bouwen. Met deze uitbreiding wil de gemeente inspelen op de behoefte aan meer woonruimte voor woonwagenbewoners in de regio.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie