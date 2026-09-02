Verlenging aanvraag omgevingsvergunning in Budel

De gemeente Cranendonck heeft de aanvraagtermijn voor een vergunning aan het Pelterpad in Budel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) voor statische opslag aan het Pelterpad 2 in Budel. Het besluit tot verlenging is op 28 augustus 2026 genomen.

De verlenging is uitsluitend bedoeld ter kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken en het besluit ligt niet ter inzage.