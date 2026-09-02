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Kleinschalige Bed & Breakfast krijgt vergunning in Budel-Schoot
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:18
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een kleinschalige Bed & Breakfast aan de Grootschoterweg 135 in Budel-Schoot.
Op 28 augustus 2026 heeft de gemeente Cranendonck een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag betrof het realiseren van een kleinschalige Bed & Breakfast aan de Grootschoterweg 135 in Budel-Schoot. De vergunning is inmiddels verleend.
Het besluit valt onder de categorie ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’. Dit betekent dat het project niet binnen de standaard regels van het huidige bestemmingsplan valt, maar toch is goedgekeurd.
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