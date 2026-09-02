Cranendonck stelt regels op voor stroomtoewijzing woningbouw

De gemeente Cranendonck heeft nieuwe regels vastgesteld voor het toewijzen van elektriciteitstransportcapaciteit aan woningbouwprojecten. Deze beleidsregels moeten zorgen voor een eerlijke verdeling in gebieden waar het stroomnet overbelast is.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft op 26 augustus 2026 de beleidsregels vastgesteld. Hiermee wordt bepaald hoe woningbouwprojecten prioriteit krijgen op de volgordelijst voor transportcapaciteit bij de netbeheerder. Dit is nodig omdat het elektriciteitsnet in sommige delen van de gemeente niet genoeg capaciteit heeft voor nieuwe aansluitingen.

De volgordelijst wordt opgesteld op basis van criteria zoals bouwstart, projectrijpheid, maatschappelijk belang en opleverdatum. Gemeentelijke projecten en die van projectontwikkelaars worden gelijk behandeld. Het doel van de regels is onder andere het realiseren van voldoende woonruimte in overbelaste gebieden en het waarborgen van een transparante en eerlijke verdeling.

Projectontwikkelaars kunnen tot en met 8 september een verzoek indienen voor opname op de volgordelijst. De gemeente belooft zich daarna in te spannen om transportcapaciteit te verkrijgen, maar kan niet garanderen dat deze wordt toegewezen.