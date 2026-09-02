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Kansspel tijdens rommelmarkt in Kaatsheuvel op 1 november

Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:20

Op 1 november 2026 wordt tijdens de rommelmarkt aan Baan 48 in Kaatsheuvel een klein kansspel georganiseerd. Dit is gemeld door R.S.V De Kegelaer.

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De rommelmarkt vindt plaats aan Baan 48 in Kaatsheuvel. Tijdens dit evenement is er een kansspel waarvoor een melding is gedaan door R.S.V De Kegelaer. De melding is op 28 augustus 2026 ingediend.

Het kansspel valt onder de categorie 'klein kansspel'. Dit betekent dat het gaat om een eenvoudige vorm van gokken, vaak bedoeld voor recreatieve doeleinden tijdens een evenement.

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