Made stelt parkeerverbod in bij zwembad De Randoet

De gemeente Drimmelen heeft een parkeerverbod ingesteld aan de westzijde van de Stuivezandsestraat in Made, bij zwembad De Randoet. Het verbod moet zorgen voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming op het parkeerterrein.

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Het parkeerverbod geldt ter hoogte van de fietsenstalling op het parkeerterrein van zwembad De Randoet. Voertuigen mogen hier niet meer langs de rijbaan parkeren. De gemeente brengt een gele onderbroken streep aan, zoals vastgelegd in verkeersregels, om het verbod zichtbaar te maken.

De maatregel is genomen omdat geparkeerde auto's de rijruimte beperken en leiden tot onoverzichtelijke situaties. Dit zorgt voor problemen bij het in- en uitrijden en belemmert fietsers en voetgangers. Vooral tijdens drukke periodes ontstaan hierdoor onveilige situaties.

Het parkeerterrein blijft door deze aanpassing beter bereikbaar, en het verkeer kan veiliger en vlotter doorstromen. Het besluit is genomen in overleg met de politie en is bedoeld om de verkeersveiligheid in Made te verbeteren.