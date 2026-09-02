Nieuwe afvalcontainers voor flexwoningen in Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand heeft plannen om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen bij de flexwoningen aan de Dodenauweg. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 2 september zes weken ter inzage.

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Het college van Loon op Zand wil afvalcontainers plaatsen bij het centrale parkeerterrein van de flexwoningen aan de Dodenauweg. Het gaat om twee ondergrondse papiercontainers, twee ondergrondse restafvalcontainers en twee bovengrondse containers voor groente- en fruitafval. De ondergrondse containers hebben een capaciteit van vijf kubieke meter en de bovengrondse containers zijn 240 liter groot.

Het ontwerpbesluit is vanaf woensdag 2 september tot en met dinsdag 13 oktober 2026 in te zien in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel. Een afspraak maken kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente. De documenten zijn ook digitaal beschikbaar via het officiële publicatieblad.