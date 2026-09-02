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Beslistermijn woningbouw De Moer met zes weken verlengd

Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:21

De gemeente heeft de beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Lobelia ong, kavel 59 in De Moer met zes weken verlengd.

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Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om de bouw van een woning aan Lobelia ong, kavel 59 in De Moer.

De verlenging van zes weken geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 0809Z2611111.

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