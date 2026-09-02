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Incidentele festiviteit op 17 september in Kaatsheuvel
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:21
Op 17 september organiseert De Molen Kaatsheuvel B.V. een incidentele festiviteit aan de Vaartstraat 102 in Kaatsheuvel. De melding is op 28 augustus ingediend.
De festiviteit vindt plaats op zaterdag 17 september 2026 aan de Vaartstraat 102. De aanvraag is gedaan door De Molen Kaatsheuvel B.V. en heeft betrekking op een eenmalige gebeurtenis.
Het verzoek werd op 28 augustus 2026 ingediend en heeft zaaknummer Z260001387. Het adres waar de festiviteit plaatsvindt, is 5171 JG Kaatsheuvel.
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