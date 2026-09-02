Glastuinbouwbedrijf gepland nabij Dongenseweg in Loon op Zand

Er is toestemming gegeven voor de bouw van een glastuinbouwbedrijf aan de Dongenseweg in Loon op Zand. Het betreft een technische uitwerking op meerdere percelen.

Gevonden voor jou

Het nieuwe glastuinbouwbedrijf zal worden gebouwd op locaties nabij Dongenseweg 4 in Loon op Zand. Het project omvat meerdere percelen, waaronder LOO00 P 740, LOO00 P 1556 en LOO00 P 702. De vergunning werd op 31 augustus 2026 verzonden.

De bouw van een glastuinbouwbedrijf betekent dat er kassen komen waarin planten worden geteeld. Dit kan bijdragen aan de landbouwproductie en heeft invloed op de omgeving. De precieze technische uitwerking is onderdeel van het bouwplan.