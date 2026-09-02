Ingetrokken kapvergunning voor 107 bomen in Loon op Zand

Een aanvraag voor het kappen van 107 bomen in de gemeente Loon op Zand is ingetrokken. Het ging om bomen in Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer die ziek of dood waren.

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De vergunningaanvraag betrof diverse locaties binnen de gemeente Loon op Zand, waaronder Kaatsheuvel en de Moer. De bomen stonden op verschillende plekken en waren aangemerkt als ziek of dood. De aanvraag voor deze kap is op 24 augustus 2026 ingetrokken.

Het dossier is geregistreerd onder nummer 2026080300696. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over een eventuele nieuwe aanvraag of alternatieve plannen voor de bomen.