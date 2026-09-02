Beslistermijn verlengd voor schuurproject in Oud Gastel

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een schuur te slopen en een nieuwe te bouwen in Oud Gastel.

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De gemeente Halderberge heeft besloten de termijn voor een omgevingsvergunning aan te passen. Het gaat om een aanvraag voor het slopen van een schuur en het bouwen van een nieuwe, vergunningsvrije schuur op een andere locatie aan de Strijpdreef 4b in Oud Gastel.

De verlenging van de beslistermijn is maximaal zes weken en is geregeld volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het zaaknummer van de aanvraag is 1429741.