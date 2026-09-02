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Vergunning verleend voor vlaggenmasten nabij Basiliek in Halderberge
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:22
De gemeente Halderberge heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van twee vlaggenmasten op de Markt, vlakbij de Basiliek in Oudenbosch. De vergunning is op 24 augustus 2026 verzonden.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor het adres Markt ongenummerd, kadastraal bekend als ODB02 sectie D, nummer 3748, vlakbij de rijksmonumentale Basiliek. De vergunning betreft activiteiten zoals bouwen, afwijken van het omgevingsplan en werkzaamheden rondom een rijksmonument.
De vergunning treedt vier weken na de bekendmaking in werking, tenzij er binnen die termijn bezwaar wordt gemaakt. Het project heeft zaaknummer 1415820. Bezwaarprocedures kunnen invloed hebben op de startdatum van de werkzaamheden.
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