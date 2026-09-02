Grond of baggerspecie toegepast aan Veerkensweg in Oud Gastel

Er is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie aan de Veerkensweg in Oud Gastel. De melding is op 31 augustus 2026 afgehandeld door de gemeente Halderberge.

Gevonden voor jou

De melding gaat over het toepassen van grond of baggerspecie. Dit betekent dat grond of baggerslib wordt gebruikt of neergelegd op een locatie, wat invloed kan hebben op de bodem en het milieu.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021937 en heeft het DSO-kenmerk 2026082601245. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding ligt ook niet ter inzage.